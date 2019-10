Mette Frederiksen strålede af lykke, da hun kom ud fra gudstjenesten i Slotskirken. I hånden havde hun sin kæreste, Bo Tengberg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Med Danmarks statsminister – den tydeligvis smaskforelskede Mette Frederiksen – frisk i erindring opfordrer Karen Thisted politikerne til at skrue ned for de grønne drømme og i stedet bruge skattekronerne på de mange borgere, der har ondt i sjælen og brug for hjælp