Karen Thisted: Stakkels Emma og hendes opvækst med et kamera i røven

Emma fra 'Årgang 0' sprang fra serien i 2016. Hun fortæller, hvordan hun havde det, da hun var med. Hun græd, og hun gemte sig under dynen, men hun blev overtalt til at fortsætte. Foto: Sisse Stroyer/Ritzau Scanpix

Karen Thisted har fulgt programmet ’Årgang 0’. Hvordan kan forældre træffe den beslutning for deres lille nyfødte, at de skal deltage i et 18 år langt tv-show, spørger hun