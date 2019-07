Karen Thisted: Stop nu med det der 'og hun er kvinde!'

’Pyha, det gik’, synes Ursula von der Leyen at sige efter valget til formand for Europakomisionen. I sin ’valgkamp’ slog hun på, at hun har syv børn. Det, synes Karen Thisted, ikke en go’ reklame. Foto: Vincent Kessler/Reuters