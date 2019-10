Kurt Kragh kender ikke motivet til bombesprængningen ved Skattestyrelsens bygninger på Østerbro i København. - Der er flere muligheder, skriver han. Foto: Kenneth Meyer

Det kan være svært at afsløre en bombemand – han kan være del af en større konflikt eller han kan være en 'ensom ulv' uden kontakt til andre. Tidligere efterforsker på Rejseholdet Kurt Kragh skriver i dag om en række sprængninger rundt om i Danmark, der viste sig at have en overraskende bagmand