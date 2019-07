Kurt Kragh: Fantastiske sporhunde kan finde lig under vand

En af de specialtrænede svenske lighunde gøres klar til at blive sejlet ud fra Brøndby Havn i jagten på spor i den såkaldte ubåd-sag, hvor den svenske journalist Kim Wall blev dræbt og liget parteret ombord på ubåden Nautilus. Foto: Kenneth Meyer

Havde 30 af politiets bedste sporhunde fået anvist det rigtige søgeområde på Stevns på Sjælland, var det formentlig lykkedes dem at finde liget af en forsvundet kvinde, fortæller Kurt Kragh. Sporhunde kan, som de svenske ligsøgningshunde viste under efterforskningen af ubådssagen i 2017, finde ligdele under vand