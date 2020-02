Kurt Kragh: Når syge dræber ...

Peter Lundin, Marcel Lychau Hansen kendt som Amagermanden (billedet) og Peter Madsen fik alle livstidsdomme. Fælles for dem er, at de er stærkt karakterafvigende, og grundet disse karaktertræk er der en reel risiko for, at de vil begå nye forbrydelser. Det kan derfor undre, hvorfor de ikke i stedet er blevet idømt en tidsubestemt forvaringsdom. Foto: Ekstra Bladet