Kurt Kragh: Sådan fik vi drabsmand til at tilstå

Blot et enkelt knivstik krævede det for at dræbe Alonso Kjær ved dette parcelhus i nærheden af Aars. Naboer og familie lagde blomster og hilsner og tændte lyd på gerningsstedet i dagene, der fulgte. Foto: Claus Bonnerup