Foto: Claus Bjørn Larsen

Lotte Reimar kigger tilbage på året, der gik. 2019 blev året, hvor ’livets anden ungdom’ fik en helt ny betydning, da Lotte som 50-årig mødte sit livs kærlighed. Hun slår her fast, at livets anden halvdel er den ubetinget bedste. Hun ønsker et 2020 fyldt med kys, grin, dans, bobler og kærlighed! Og med dette smukke ønske løfter hun glasset og siger ’Godt nytår, venner!’