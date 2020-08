Prins Joachim har været under pres og hæftig, offentlig beskydning det seneste år. Men er vi – danskerne og pressen – gået for hårdt til prinsen, spørger Lotte Reimar. Foto: Peter Hove Olesen

Nyheden om prins Joachims sygdom har sendt Lotte Reimar i tænkehjørnet. For vel har danskerne ret til at være kritiske over for kongehuset, men husker vi, at for eksempel prins Joachim også ’bare’ er menneske, mand og far …