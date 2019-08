Lotte Reimar: For ung til at være gammel!

Lotte Reimar føler sig både sundere, slankere, gladere og i bedre form, end da hun var 40 år. Foto: Jakob Boserup

Lotte Reimar er dødtræt af at blive bombarderet med reklamer og tilbud til seniorer. Hun har ikke brug for gigtmedicin og synes på alle måder, at livet er skønnere som 50-årig