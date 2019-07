- Hør nu her! I skal støtte og give omsorg til begge parter. I er ikke Statsamtet og skal ikke dele voksne mennesker, slår Lotte Reimar fast. Foto: Jakob Boserup

Lotte Reimar er blevet skilt for et år siden. I dag undrer hun sig over de venner, der er ubeskrivelig dårlige til at takle, at nogle i deres venskabskreds går fra hinanden: - De opfører sig, som om det er mest synd for dem