Lotte Reimar: Lad os få Rejseholdet tilbage!

I sin tid bistod Rigspolitiets Rejsehold med at opklare ca. 20 mord om året. Al den ekspertise og erfaring, det arbejde kastede af sig, kunne man godt have brugt i sagen om Emilie Meng. Her arbejder Rejseholdet med en mordsag på Vestsjælland i 2003. Foto: Gert Jensen