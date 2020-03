Vores sundhedspersonale blandt andet på landets sygehuse, udsætter hver dag sig selv for smittefare – de syge skal jo hjælpes. Tak til jer, lyder det fra Lotte. Foto: Martin Slottemo Lyngstad/Ritzau Scanpix

Mens vi andre brokker os på Facebook over aflyste fodboldkampe og udskudte charterferier, knokler tusindvis af mennesker – politi, læger, sygeplejersker og sosu-assistenter for at nævne nogle – med at holde Danmark i gang trods coronakaos. Dem vil Lotte Reimar gerne hylde