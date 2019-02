Lotte Reimar har brugt sin vinterferie i de dybe, svenske skove – helt uden for elektronikkens rækkevidde. – Du sku’ prøver det, lyder opfordringen fra Lotte. Privatfoto

Fire feriedage helt uden forbindelse til omverdenen – i hvert fald helt mobil- og internetløs – får Lotte Reimar til at forstå, at det er den direkte vej til en mere stressfri tilværelse. Og hun stiller nu et helt centralt spørgsmål