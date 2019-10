Mathilde: Jeg er så bange for at blive forladt

Jeg bliver så nemt usikker på mig selv og mit værd - især over for min kæreste, skriver Mathilde. Arkivfoto: Shutterstock.com

Det er menneskets natur at jagte anerkendelse uden for sig selv, men din lykke må ikke afhænge af din kærestes bekræftelse. Vid, at du er værdig, skriver Ekstra Bladets psykolog til Mathilde