Rathsack: Kvinder er kun velkomne i korpset på denne betingelse

Hvis kvinder er i stand til at klare de fysiske strabadser, Thomas Rathsack selv skulle honorere i tjenesten, er de mere end velkomne i specialstyrkerne. Men politikerne skal huske, at når krigen raser, er der kun én ting tæller: At gennemføre den pålagte opgave. Foto: Mads Nissen