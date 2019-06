Reimar: Hun ligner jo en forvokset hankat i ansigtet - skam jer!

Stephanie Star har efter mange år med gigantiske bryster og et ansigt fyldt med botox og filler fået nok! Hun vil i stedet være et forbillede og vise, at man ikke behøver at tilføre sit udseende et hav af kunstige virkemidler for at være attraktiv. Den ’rejse’ har man kunnet følge på DR3 de seneste uger. Foto: DR