Du skal spørge dig selv, hvad du mangler i dit liv, og så skal du gå efter det. Ét skridt ad gangen. Ikke noget med at satse hele butikken og kaste dig ud i et knald eller fald-arrangement i morgen. Foto: Shutterstock.com

Det er langt lettere for os passivt at 'vide', at også dagen i dag bliver gennemsnitligt trist, end det er aktivt at skabe forudsætningerne for bedre dage - men det er det, du skal, skriver Ekstra Bladets psykolog