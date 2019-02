Karen Thisted synes Helle Thorning er en skøn kvinde, men da de mødtes på bogmessen i Bella Centret kunne Thisted simpelthen ikke kende den tidligere statsminister. Foto: Serge Tenani/Avenir/Ritzau Scanpix

Karen Thisted synes, det er drønærgerligt, at så mange kvinder får strammet deres udseende op for at se yngre ud. Hun synes, det ser direkte komisk ud