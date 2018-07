Den nu afdøde forsvarsadvokat Merethe Stagetorn, der søndag formiddag døde af en demenssygdom i en alder af 75 år, sammen med datteren Marianne på konditoriet La Glace. Sammen med et af børnebørnene tog hun af og til opvasketjansen. Foto: Mads Nissen

Søn og datter fortæller om den kendte og højt respekterede 75-årige stjerneadvokat, der søndag bukkede under for demenssygdom efter et år med plejehjemsophold og en hurtigt eskalerende svækkelse