Narkopåvirket indbrudstyv kørte galt

En 42-årig mand fra Helsingør blev i går - søndag - morges ramt af ind til flere uheld. Læren burde være, at man ikke skal køre bil i narkopåvirket tilstand - slet ikke, når man har tyvekoster med i bilen.

Politiet fattede mistanke til manden efter, at han var kørt galt rundkørslen ved Kongevejen og Skindersøvej. Her kørte manden gennem rundkørslen mod færdselsretningen, hvor han mistede kontrollen over bilen.

I den forbindelse ramte han nogle træer samt en bil.

Da den patrulje, som kom til stedet, kiggede lidt nærmere på den 42-årige og de ting, han havde i sin bil, viste det sig, at han var i besiddelse af tyvekoster fra et indbrud i en villa på Blichersvej tidligere på morgenen.

Den 42-årige blev anholdt og sigtet for indbrud, kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer og for med sin kørsel at have forvoldt fare for andres liv eller førlighed. Den 42-årige blev løsladt efter afhøring, da det blev vurderet, at der ikke var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør.