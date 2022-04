Plus ... 19. apr. 2022 kl. 17:02 Gem artikel Gemt artikel

Natos våbenleverancer: Derfor er Rusland passive

From Nato with love. Mange Nato-lande leverer fortsat våben til Ukraine for at støtte dem i krigen mod Rusland. Og der er ifølge militærekspert flere grunde til, Rusland ikke angriber de leverancer