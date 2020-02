Pårørende i chok: Sygehus tog fejl af far og døende patient

Her ses 83-åige Holger Valentin, da han var indlagt på Holbæk Sygehus, omgivet af sønnen Frank og datteren Pia. Holger, der i der i 40 år drev Jyllinge oliefyrsservice, er i dag udskrevet og har det godt. PRIVATFOTO.

Pårørende fik besked om, at deres far var ved at dø, men sygehuset havde taget fejl