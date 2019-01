Afsløring: Pamper-direktør havde VIP-vinskab og flasker til 800 kr stykket

Hes ses den afgåede bestyrelsesformand Allan Luplau(til venstre) med høj cigarføring sammen med Michael Valentin til et arrangement i Valentins vin-kælder. Michael Valentin har senere fortalt, at han selv betalte for dette arrangement og har i den forbindelse fremlagt et bilag på mad. PRIVATFOTO