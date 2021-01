Boogaloo Bois: - Vi er klar til at forsvare os selv

VIRGINIA, USA (Ekstra Bladet): Mens sikkerheden øges i Washington inden præsidentoverdragelsen i morgen, samles bevæbnede demonstranter mandag rundt i gaderne i byen Richmond, Virginia.

Ekstra Bladet har mødt nogle af USA’s omdiskuterede militsgrupper.

Før top-sikker magtoverdragelse i USA: Ekstreme militser

Han skriger ind i megafonen. Vredt og i staccato, men i fuld kontrol over budskabet:

- Vi støtter oprør! Vi lader os opildne med stolthed! Vi elsker frihed, og ’The Last Sons of Liberty’ følger kun Forfatningen, råber Mike Dunn i front for en lille gruppe fodsoldater iklædt alt fra fuld militæruniform til farverige Hawaii-skjorter.

Mike Dunn fra Bogaloo Bois. Foto: Anthon Unger

Stående foran regeringsbygningen i Richmond, Virginia, forsvarer Boogaloo Bois, som Mike Dunn er en del af, denne mandag højlydt deres ret og krav til at eje og bære våben.

En lov, der er nedfældet i den amerikanske forfatnings ’2. Tilføjelse’ (2nd Amendment, red.), som påberåber sig retten til at bekæmpe tyranniske regeringer, og i øvrigt – som så meget andet - deler USA i to.

Det er eksempelvis kun to uger siden nogle af de samme vrede slagord føg gennem luften, inden stormen på en anden regeringsbygning fandt sted blot to timers kørsel længere nordpå.

- Det her har intet med angrebet på Kongressen at gøre. Vi har kæmpet for vores ret på samme dag de sidste ni år, hævder den blot 20-årige talsmand Dunn flankeret af sin sorte semi-automatiske riffel foran brystet, som han ifølge loven slet ikke har lov til at bære offentligt.

Det er kun to måneder siden, at den højreradikale gruppe angiveligt stod bag et kuldsejlet kidnapningsplot mod Michigans kvindelige guvernør.

Nu skaber de, trods deres beskedne antal, også en anspændt stemning i Virginia, fordi myndigheder overalt i USA netop frygter væbnet opstand, når den nye præsident Biden tages i ed.

- Jeg er dødtræt af, at se gamle mænd lukke vores boulevarder ned. Vi bliver trådt på konstant. Men i dag vil vi ikke trædes på. Vi har fået nok. Vi adlyder ikke. Den eneste løsning på vores problem og regeringens krænkelser, er væbnet opstand, proklamerer Mike Dunn.

Hans generelt ildevarslende udtalelser minder mistænkeligt meget om den nationalistiske ekstremisme, som FBI og 25.000 soldater fra Nationalgarden i løbet af ugen er blevet sendt til Washington D.C. for at forhindre onsdag formiddag.

- Min besked er, at ingen skal røre vores våben. Fjerner de dem, så skyder vi. Så forbeholder vi os retten til at beskytte os selv.

Så vil I skyde igen?

- Så vil vi forsvare os!

