Lars Larsen. Foto: Jens Dresling/Ritzau/Scanpix

Lars Larsens koncern, Jysk, er en af virksomhederne bag det omstridte lobby-netværk Vækst i Generationer. Dette engagement får nu Joachim B. Olsen til at beskylde Larsen for skatte-hykleri. Ekstra Bladet+ fortæller her historien om Vækst i Generationers metoder i kampen for at få sænket arveafgiften