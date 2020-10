Engell: Lidegaard hældte Nielsen ned ad brættet

For abonnenter

Freden holdt ikke mange minutter. Mens den radikale partileder, Sofie Carsten Nielsen, gentog sit mantra om, at nu var freden i den radikale boksering genoprettet, der var brug for alle og nu skulle de have en øl og være gode venner, så stod hendes udfordrer til lederposten, Martin Lidegaard på spring.