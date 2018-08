Hans Engells dom: Alle venter på Kristian

Målingerne viser en tilbagegang efter et rigtig godt valg i 2015. Kristian Thulesen Dahl er nødt til at sige noget mere til vælgerne om DF’s planer for en mulig kommende regeringsdeltagelse, hvis han vil holde på mandaterne, mener Hans Engell. Foto: Mathias Svold