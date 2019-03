Hizb ut-Tahrir viser svaghedstegn

Hizb ut-Tahrirs sympatisører går i aktion og gennemfører fredagsbønnen på Christiansborg Slotsplads i en reaktion på terrorangrebet mod deres 'søstre og brødre' i New Zealand. Ekstert vurderer, at det kan give bagslag for den islamistiske organisation. Foto: Olivia Loftlund