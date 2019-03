Ekstra Bladet fanger Lars midt i nogle udregninger på DTU. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Fra rod til kvadratrod: Lars er ved at uddanne sig til ingeniør, mens han afsoner 14 års fængsel for narko og våben. Han vil have langt mere fokus på uddannelse for indsatte, og et skrinlagt uddannelsesfængsel 'skriger til himlen'