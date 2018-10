Midt i storsvindlen: Sigtede Britta tog også million-lån i huset

I en periode på fire år, hvor politiet mener, at Britta Nielsen har begået underslæb for 10 millioner kroner, var hun gang på gang i banken for at låne penge. På billedet fejrer hun købet af et føl til 175.000 kroner med champagne. Foto: ridehesten.com