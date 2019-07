Plejehjem svigtede: I chok over mors død

Jette Schønberg oplevede et svigt, der kostede hende livet. Nu fortæller hendes datter, Pia Friis, om sin mors forløb på et moderne plejehjem. Privatfoto

Efter et smertefuldt forløb med medicinproblemer og uheld døde Jette af sult og tørst. I næsten tre uger fik hun stort set ingenting at spise eller drikke på det plejehjem for demente, hvor hun boede