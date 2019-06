Qvortrup: Mette mangler kvinder

Astrid Krag er et næsten sikkert bud på en kommende minister under Mette Frederiksen. Krag har tidligere været sundhedsminister – det var i hendes tid som SF’er. Det kan sagtens blive Sundhedsministeriet igen, men hun kunne også komme i betragtning, hvis Mette Frederiksen vælger et oprette et egentligt Velfærdsministerium. Foto: Jens Dresling