Radikal gramset på brysterne i Folketinget

En kvinde gramsede et radikalt medlem af Folketinget på brysterne under en fest på Christiansborg

En ny #metoo-sag indenfor Christiansborgs mure kommer nu frem.

Det midlertidige medlem af Folketinget for Radikale Venstre Anne Marie Geisler Andersen blev taget på brysterne af en kvinde til en fest på Christiansborg for knap to år siden.