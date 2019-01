Raser over fodlænke til stjernen: Bendtner slipper for billigt

For meget frihed? Voldsdømte Nicklas Bendtner, der i øjeblikket afsoner sin straf med fodlænke om venstre ankel, har stadig lov til at køre i træningscenter her i Dragør 14 kilometer væk fra sin lejlighed, så han kan være i form til sæsonstarten i marts. Foto: Jonas Olufson