Rasmus Paludan: Jeg er general i krigen for et race-rent Danmark

Den politiske leder i Stram Kurs, Rasmus Paludan, mødte under en demonstration mod muslimer og indvandrere sidste søndag Heimdalsvejs beboere med denne hilsen. På spørgsmål et om, hvorvidt han kan se sammenligningen med Hitler, svarer han, at han 'tager afstand fra nazisme', men at han 'ikke tager det så tungt', når folk sidestiller ham med nazilederen. Foto: Mogens Flindt.