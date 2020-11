Tumpe-Mogens brasede ind på kontor

For abonnenter

Som en groggy sværvægtsbokser måtte fødevareminister Mogens Jensen (S) igen og igen parere uppercuts under et samråd onsdag eftermiddag.

Minkfadæsen, hvor landets avlere ulovligt har fået besked på at aflive alle raske såvel som syge dyr, har nået et niveau, hvor den ansvarlige minister efterhånden ligner et ringvrag uden flere tricks i ærmet.