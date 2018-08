Uffes boligkup: Får lækkert hus for mikro-pris - slipper for grundskyld

Uffe Elbæk får det bedste af begge verdener, når han arver sin mors hus. Foto: Jonas Olufson

Uffe Elbæk bliver bolig-millionær og arver retten til at bo i en særlig bolig-oase i København kun for de indviede. Overtager et hus i svinedyre København til samme pris som for 97 år siden og slipper for grundskyld