Morten Lindhard på toppen af Vågehøj. Bagved ligger Røsnæs Fyr og længere væk Samsø. Foto: Anthon Unger

Det vil have store omkostninger for natur og mennesker, hvis politikerne bliver enige om en bro over Kattegat. Ekstra Bladet på reportage på vestsjællandske Røsnæs