Sådan spotter du et geni

Hvis du er i selskab med en person, som utålmodigt færdiggør dine sætninger, så er der måske tale om et højt begavet menneske. Personen er flere træk foran dig og ved, hvad du selv vil sige, inden du selv gør det.

Omvendt har du måske selv svært ved at følge med, når personen taler frit. Det kan igen her skyldes, at du er i selskab med et højt begavet menneske. Han eller hun er så intelligent, at det simpelthen er svært for vedkommende at kommunikere på det lave niveau, som normale mennesker kan følge med i.

Så en helt almindelig samtale er den nemmeste måde at spotte et geni på.

De kommer i alle afskygninger og de færreste af dem ligner Einstein med uglet hår eller sidder i kørestol lige som netop afdøde Stephen Hawking.

Fællestrækket for de fleste er, at de har en god hukommelse og evnen til at løse og sætte sig ind i komplekse problemstillinger. De personlighedstræk har langt de fleste at den ene procent af befolkningen, som går under betegnelsen højt begavet - altså en intelligenskvotient over 130.

En af dem, der til dagligt lever med en ekstrem høj begavelse, er 20-årige Patrick Lyak. Han er med i i den internationale klub for særligt intelligente mennesker - Mensa - hvor han har mulighed for at møde ligesindede, som han føler sig mere på bølgelængde med end de fleste andre, han møder i hverdagen:

- Jeg føler tit, at jeg husker ting og episoder anderledes end andre folk, der ikke gengiver, hvad der er sket helt korrekt. Når man snakker med andre, ved man også ofte, hvad de vil sige, og det kan godt være et problem, for man ønsker ikke at være uhøflig, men man kommer alligevel til at afbryde dem.

Som barn fandt Patrick hurtigt ud af, at hans interesser var markant anderledes end dem, de andre børn på vejen havde:

- Jeg har altid set dokumentarfilm i stedet for tegnefilm. Bøger var også mere interessante end computerspil, men ellers har jeg altid følt, at jeg tænkte på et andet niveau end andre. På et tidspunkt var der så en af mine lærere, der lavede en intelligenstest med os, hvor jeg scorede højt. Den test afklarede nogle ting for mig, og gav mig svar på, hvorfor jeg til tider føler mig anderledes.

Patrick Lyak fandt i gymnasiet ud af, at han besad en højere intelligens end de fleste, og derfor søgte han om optagelse i Mensa. Privatfoto

Børn med ekstraordinære evner

På Atheneskolen i Solrød er man være gjort af et særligt stof, hvis man skal kunne følge med i undervisningen. På skolen for højt begavede børn foregår undervisningen nemlig ikke som på andre folkeskoler i Danmark. Her skal man eksempelvis have en IQ på minimum 130 for blive lukket ind.

Det stiller også høje krav til undervisningen at have knivskarpe børn på skolebænken, fortæller skoleleder Lea Ørsted:

- Alt vores undervisning er tilrettelagt, så det henvender sig til højt begavede børn. Vi lader ikke børnene sidde og kigge ned i den samme lærebog, men tilpasser mere efter deres specifikke behov. I matematik har vi ikke undervisningsbøger, men her undersøger eleverne selv en problemstilling og fremlægger den så for klassen.

Skolelederen fortæller til Ekstra Bladet, at eleverne på hendes skole på mange måder adskiller sig fra mængden, fordi de netop er lynintelligente:

- Højt begavede børn er lige så forskellige som alle andre. Men det er klart, at de har et højt indlæringspotentiale, og så tænker de dels mere abstrakt og dels mere over nogle ting, som deres jævnaldrende ikke ville tænke over i en meget tidlig alder. De har et mere veludviklet sprog og en større evne til at lære fremmedsprog, som de taler næsten flydende.

Især deres evne til at lære ekstremt hurtigt kendetegner de geniale børn, mener Lea Ørsted:

- Når man taler med dem, kan man godt mærke, at de tænker på et andet plan. De læser nogle andre bøger, både fagbøger og tunge litterære bøger, og selvfølgelig læser de også Harry Potter, men de gør det bare før de begynder i skole, fordi mange af dem har lært sig selv at læse allerede på det tidspunkt.

En af styrkerne for særligt intelligente mennesker er, at de er hurtigere til at se sammenhænge og løse problemstillinger. Foto: KÜRSTEIN BENJAMIN

- Holder høj intelligens hemmelig

Mange ønsker sikkert, at de nogle gange havde en højere intelligens, så de kunne løse hverdagens komplekse problemstillinger, men der følger også en bagside til medaljen med, når man lever med en ekstraordinær begavelse.

Faktisk oplever Patrick Lyak, at flere af hans kammerater fra Mensa har forsøgt at skjule deres intelligens for omverdenen:

- Mange holder det hemmeligt, fordi folk godt kan være meget dømmende, hvis de får det at vide. De kan hurtigt tænke, at man føler, at man er bedre end dem, men sådan opfatter vi slet ikke os selv, forklarer han.

Han har selv oplevet at føle sig malplaceret i sociale sammenhænge, hvor alle andre godt kunne virke, som om de forstod tingene på en anden måde:

- I gymnasiet følte jeg mig nogle gange anderledes. Hvis læreren spurgte om et simpelt spørgsmål og alle rakte hånden op, kunne jeg sidde tilbage som den eneste og tænke, at svaret ikke kunne være så enkelt, for det ville en lærer ikke spørge om i gymnasiet.

Atheneskolens leder Lea Ørsted nikker genkendende til Patricks gymnasie-oplevelser og fortæller, at mange af dem, der lever med en høj intelligens, får svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, når de bliver ældre:

- Der er rigtig mange, som har svært ved at håndtere det, fordi det kan være svært i vores samfund at være højt begavet. De synes, at de mangler udfordringer, når de kommer i gymnasiet. Der er svært for dem at blive stimuleret resten af livet, fordi de nok keder sig på et højere plan, end vi andre gør.