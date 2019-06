Bilferie og solgaranti på Fyn

Fyn er fin - ligesom dejlige Amalie, der for nylig emigrerede til Middelfart på Danmarks tredjestørste ø. Selvom Amalie ikke kan bryste sig af at være indfødt fynbo, finder du næppe en bedre turguide.

- Jeg er stadig ved at lære, men jeg ved, at det kulturelle liv i Middelfart har ganske meget at byde på i form af events og koncerter hen over sommeren. Vigtigst er selvfølgelig 'Rock Under Broen' her i starten af juni.

- Er man mere til naturoplevelser, kan man tage på diverse guidede ture eller på noget så eksotisk som hvalsafari på Lillebælt, fortæller Amalie, der også kommer med et farligt løfte; sol.

- Jeg vil faktisk gerne anbefale en bilferie rundt på Fyn. Her skinner solen altid, og der er simpelthen så mange oversete små, gamle fynske landsbyer, som bare er helt vildt hyggelige og charmerende og bestemt et besøg værd.

Sådan en tur rundt på Fyn overleverer man jo ikke på blot kærlighed og kildevand. Det faktum har Amalie selvfølgelig også løsningen på:

- Om aftenen skal man gå ned til Middelfart Marina. Der er så utroligt smukt, især lige inden solen går ned. Der ligger diverse spisesteder, hvor man kan sidde udenfor.

- At sidde dér med et glas vin i hånden lige omkring solnedgang og kigge ud over horisonten og den lyserøde himmel bag alle skibsmasterne – dét må faktisk være den absolutte yndlingsting at lave i Middelfart om sommeren.