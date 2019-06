Biltræf og rosé i Roskilde

Er du ikke til urinstøv, fulde gymnasieelever eller høj musik, står en billet til Roskilde Festival nok ikke øverst på din ønskeliste. En guidet tur i samme by med dejlige Side 9-Julie kunne til gengæld lige være sagen, for hun har masser af gode alternativer til festivaltelte og toiletkøer.

– I Roskilde sker der en masse fede ting om sommeren. Vi har kræmmermarkeder, dyrskue, biltræf og selvfølgelig Roskilde Festival.

– Jeg elsker at tage til biltræf på Roskilde Havn, som de holder hver torsdag hele sommeren. Ellers er det jo også en smuk by, hvor man kan få mange timer til at gå med at drikke vin og se på mennesker.

Med skønne Julie som turguide skal man ikke mangle noget. Hverken kulturoplevelser, godt selskab eller måske det allervigtigste – styr på væskebalancen i sommerens hede.

– Jeg synes for det meste, at man får en masse lækre ting at drikke i løbet af sommeren – både for at køle sig ned og for at holde væskebalancen nogenlunde med alt det svederi.

– Jeg elsker et glas rosévin, en iskold Faxe Kondi eller en lækker milkshake. Sommeren er bare ikke helt det samme uden de tre ting.

Til al den rosé er det nok ikke en dårlig idé med lidt fast føde, og her er Julie også på pletten og klar med sine egne bud på sommerens delikatesser. Velbekomme!

– Noget af det fede ved sommeren er alle de sommerretter, der kommer på bordet. Jeg elsker en god gang grillpølser, koldskål og selvfølgelig is i lange baner.