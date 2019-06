Danske jordbær og pølsemix i Holstebro

I det nordlige Vestjylland finder man Holstebro og kække Tabita. Her er kodeordene stemning, fester og naturskønne omgivelser, hvis man spørger Side 9's ekspert i lokalmiljøet.

- Der er god stemning og fester i Holstebro. Og masser af flotte søer og parker. Hvis man fortsætter lidt længere vestpå, kommer man til Struer, hvor der ligger den smukkeste fjord.

- Det fedeste at lave i min by om sommeren er uden tvivl at bruge tid sammen med vennerne og drikke en masse iskolde bajere.

- Jeg elsker bare at nyde sommeren og få en masse vitaminer. Det er som om, alle bare er mere glade, og man er lidt sødere mod hinanden. Det er bare skønt.

Den kulinariske scene i Holstebro er også værd at kaste et blik på. Særligt ét sted har en plads i Tabitas hjerte - her kan man nemlig både få styr på sine tømmermænd og guf mellem kuglerne.

- Den bedste is kan fås i Vaffelhuset. Det har altid været stamstedet for en god omgang pølsemix en søndag formiddag, og når solen står højt på himlen, snupper man en god is med guf mellem kuglerne – som man siger...

Der er også plads til idylliske sommeraktiviteter med familien:

- Da jeg boede hjemme, brugte vi altid sommerferien på at tage ud og plukke jordbær, og så hjem til mor og far og få vaniljecreme på og sidde ude i haven under solen på et lille tæppe.