Fred, ro og Pina Colada i Måløv

Hvis tempoet lige skal en tand ned, inden sommerferien for alvor skydes i gang, kan det godt tænkes, at man skal starte i Måløv hos sexede Anne.

Her er fred og ro, og det er faktisk lige præcis det, som Anne elsker ved den rolige forstad til København.

- Måløv er en lille by, hvor der ikke sker det store. Heller ikke om sommeren. Det er faktisk det bedste ved Måløv.

- Min hverdag er travl med mit telemarketingfirma, masser af fotoshoots og events. Så jeg nyder roen, når jeg kommer hjem.

Turistguide i Måløv bliver Anne nok aldrig, for faktisk aner hun slet ikke, hvor man eksempelvis får den bedste is – det er nemlig i København hun slår sig løs, når tiden er til det.

- Det bedste sted at holde ferie i Danmark er København. Der er skønne bademuligheder og masser af spændende ting at se samt et fantastisk, pulserende natteliv.

Grillen tænder hun dog gerne op i, og man kan også sagtens lokke en signaturdrink ud af den bomstærke brunette.

- At sidde ude til sent på aftenen med gode venner og masser af rosé - dét er dansk sommer, når det er bedst.

- Jeg elsker grillet kød med en skøn tomat- og avocadosalat til. Min favorit-sommerdrink er helt klart rosé - ellers er en Pina Colada valget til en sommeraften i byen.