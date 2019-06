Frikadellefest og 31 slags is på Langeland

På Langeland finder man naturligvis også en smuk Side 9-ambassadør. Her slår Jeannie nemlig sine folder og udlever sin drøm om et liv på landet med mand, børn og bondegård. Især om sommeren er Tranekær på Langeland tæt på paradis.

- Jeg er helt sikkert en sommerpige. Jeg er udendørs konstant, hvis jeg kan komme til det. Sommer med dejlige is, skønne og glade mennesker i sommertøj og alt det, der blomstrer i naturen.

- Danskerne elsker også at grille, så når man møder duften af grill, når man kører en tur, så ved man, at det er sommer, og folk hygger sig.

Og apropos sommerens kulinariske oplevelser, så kommer her en advarsel: Går turen til Langeland, er det fornuftigt at sørge for ekstra plads i shorts og sommerkjoler, for øen bugner med frikadeller!

- Der er selvfølgelig Langelandsfestival, men herovre holder vi faktisk også frikadellefest med masser af frikadeller, livemusik, fadøl og meget mere lige ved havnen.

Skulle sådan en fest blive lige i overkanten på en varm sommerdag, er der hjælp at hente i den lokale isbutik.

- Vaffelhuset Rudkøbing er kåret som det tredjebedste ishus på Fyn og de sydfynske øer. Der er et kæmpe udvalg med hele 31 slags is, og der er virkelig noget for alle.

- Man kan nemlig også få glutenfri, laktosefri, sukkerfri og veganske is og vafler, hjemmelavet guf og friskbagte isvafler.