Frugt, strand og forhåbentlig ingen uhyrer på Amager

Amager er også en af perlerne på Side 9's lille margueritrute. Og charmerende Nathasha repræsenterer amagerkanerne med stolthed.

- Der sker en masse fede ting på Amager om sommeren, her er virkelig noget for alle. Jeg synes helt klart, at det fedeste er at gøre brug af metroen og tage en tur på stranden.

- Jeg elsker simpelthen at ligge og nyde det gode vejr. Bare lige skære noget frugt hjemmefra og tage noget køligt at drikke med, og så er jeg ellers klar til en dag på stranden.

Amager Strand er lidt af et trækplaster, når solen titter frem. Der er blot ét lille problem for Nathasha...

- Jeg ved ikke, om jeg har set for mange film, eller hvad det er, men jeg kan godt blive skræmt af, at havet er så stort, og vi ikke helt ved, hvad der gemmer sig i det.

- Jeg ved jo godt, at der ikke lige pludselig kommer et uhyre og spiser mig. Men den dag, der kommer et, er helt sikkert den dag, hvor jeg er ude og bade. Så jeg holder mig bare til en pool, haha.

Overlever du turen i bølgen blå, kan du passende fejre det med en is.

- Hvis man skal have god is på Amager, så er det klart Paradis, der er stedet. Intet er bedre end deres hjemmelavede is, mener 23-årige Nathasha.