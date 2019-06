Grillmad og kartoffelsalat i Løsning

I Østjylland finder man en by med et spøjst navn. Vi er taget til Løsning, og her er det Sofie, der viser rundt efter bedste evne. Måske kan hun endda selv lære en masse om byen, for Sofie er nemlig tilflytter.

- Uha, den var svær. Jeg er jo lige flyttet til Jylland, så jeg ved egentlig ikke så meget endnu. Men der er jo Fængslet, hvor der sker en masse, der er mange fede aktiviteter som 'Prison Ink’ og så er der 'Rock i Lunden', hvor der faktisk er mange fede navne på plakaten i år.

Én ting har skønne Sofie dog allerede opsnuset - et ordentligt ishus. Det slår dog ikke favoritten på Sjælland, men det fortjener klart en anbefaling, hvis man spørger Sofie.

- Jeg har smagt mange, som i rigtig mange, is i forskellige byer. Også i min egen by. Men der er altså intet, der slår Ismageriet i Søborg på Sjælland. Men skal det være tæt på mig, må det være ishuset i Juelsminde.

Heldigvis er der mange sommeraktiviteter, der ikke kræver en turguide i lokalmiljøet, men snarere godt selskab og en varm grill. Og så en is med guf, naturligvis.

- Jeg elsker grillmad. Der er så mange muligheder, og det smager bare sindssygt godt, især med hjemmelavet kartoffelsalat til.

- Og så en is, selvfølgelig! Gerne to kugler med chokolade og mango eller jordbær og godt med guf på.

Når Sofie selv har mulighed for at smutte på ferie, holder hun sig gerne i Danmark. Her har en lille ø i Limfjorden stjålet hendes hjerte.

- Jeg elsker at tilbringe sommeren forskellige steder i Danmark, men Jegindø er helt sikkert et af mine favoritsteder.

- Sammen med min kæreste og hans forældre - helt nede på jorden. Hygge, god mad, lækker natur og dejlige ture i vandet.