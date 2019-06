Musik og kage på Fyn

Indehaveren af titlen ‘Årets Side 9-pige' er også en stolt ambassadør for Fyn. Ud over en gæv befolkning med en skøn dialekt, er der masser at opleve på Hollys ø - især om sommeren, melder hun.

- Der sker alt muligt fedt. Vi har jo Tinderbox, 90’er-fest, Grøn Koncert og alverdens andre små og store koncerter og festivaler.

Især koncerterne trækker, når sommeren står for døren. Og kan man krydre arrangementet med lidt natur og nogle dejlige kager, er det så godt som sikkert, at smukke Holly lægger vejen forbi. Det samme opfordrer hun i øvrigt alle andre til.

- Jeg elsker at deltage i de koncerter, især Tinderbox. Desuden har vi både skønne grønne områder at gå tur i og gode is-steder.

- Det er også hyggeligt at tage ud at sejle med Odense Aafart. Sidste år sejlede vi ud af åen, stod af til levende musik og en masse kager og sejlede tilbage igen. Perfekt!

Holly elsker Fyn, men en gang om året stikker hun af for at få et afbræk fra, hvad hun mener er kendetegnet ved dansk sommer.

- Regn, regn og mere regn. Kun afbrudt af en lille smule solskin. Det er helt klart det, jeg forbinder med dansk sommer, og derfor foretrækker jeg også at køre til Frankrig.

- Jeg er også mest til pool, man får sgu sand og tang i alle huller ved stranden.