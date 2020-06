Sommer i Danmark med Side 9-pigerne

Hele ti smukke sommerpiger er hoppet i bikinien og ud i solskinnet, for at give Ekstra Bladets læsere en ganske særlig sommeroplevelse – og en masse gode tips til, hvordan vi alle får det meste ud af den dejlige, danske sommer.

I år er sommeren i Danmark noget anderledes. Samfundet har været lukket ned hele foråret, og mange mennesker har måttet indrette hverdagen helt anderledes. Men hver dag har en glad og veloplagt Side 9-pige alligevel været på pletten, klar til at sprede glæde og godt humør på sin vej.

Den danske sommer er barndomsminder og solskin

Hver lørdag står en ny Side 9-pige klar til at bringe solskinnet hele vejen ind på Danmarks smukkeste avisside, for de er ikke i tvivl – Danmark er dejligst.

- Jeg elsker Danmark om sommeren - danskerne bliver en helt andet gladere folkefærd når solens varme stråler skinner ned på dem og de kan smide klunset, fortæller Camilla fra Ringsted, so, glæder sig til en sommer fuld af velkendte oplevelser:

- Jeg har ikke kun ét godt sommerminde, jeg har 10.000!

Emilie fra Hillerød er heller ikke just ked af, at sommeren ikke umiddelbart kommer til at byde på sydlandsrejser. Nok er det danske vejr sommetider et fandens Gajol-vejr, men når solen skinner er det hurtigt glemt igen.

- I år skal jeg holde sommerferie i Danmark. Jeg har også nydt at rejse og få en på opleveren, men de sidste par somre har det jo været så varmt at man ikke behøver opsøge heden andetstedsfra.

Fra Gedser til Skagen - ti uger med Danmarks dejligste piger

De ti piger som vi kan opleve her i Side 9s særlige sommerunivers, repræsenterer hele Danmark. De tager os alle med under armen og deler gerne ud af tips og tricks til en dejlig og varm sommer i gode, gamle Danmark.

Er man eventyrlysten og klar på den helt store omgang turist i eget land, kan man for eksempel gøre som Sofie fra Slagelse:

- Jeg vil prøve at køre en tur gennem Danmark. Fra København til Skagen, og så en tur sydpå ned til Tyskland, inden turen går hjem igen. Jeg vil stoppe hvor jeg har lyst, tage billeder og sove i telt.

Mindre kan også gøre det, og landet byder på andre fantastiske sommeroplevelser. Emilie fra Hillerød er i hvert fald klar til en tur til Solskinsøen.

- Jeg har som tidligere nævnt, ladet mig fortælle at Bornholm skulle være Danmarks ferieø. Så det har jeg besluttet mig for at finde ud af over denne sommerferie.

Glæd dig til masser af eksklusivt materiale hele sommeren, fra Danmarks dejligste piger. Ude og hjemme, hele landet rundt.