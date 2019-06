Stjerneskud og lyserød drik i Dronningmølle

Hos smukke Lise i Græsted sker der bare ikke vanvittigt meget. Heller ikke om sommeren. Derfor skal man grave lidt dybere efter guldet, men så er det jo heldigt, at vi har en ekspert i lokalmiljøet.

- Der sker ikke det vilde. Vi har nogle revyer, der spiller, og ellers er der kommet et torv, hvor folk kan hygge sig og få en øl ved den lokale kro. Så det er nok umiddelbart det, der er at lave her om sommeren.

Heldigvis er der ikke langt til et mindre ferieparadis på dansk grund, nemlig Dronningmølle. Her strømmer turister gerne til om sommeren, og det samme gælder Lise.

- Jeg elsker at tage til Dronningmølle i sommerperioden. Der er en lækker strand, spisesteder, minigolf og de bedste store is med fem kugler.

- Det var superlækkert sidste år, hvor det var virkelig varmt, og man kunne gå lange ture og se folk være glade for vejret - det gør altid et eller andet ved danskerne.

- Jeg elsker at spise stjerneskud om sommeren. Det er ikke for varmt eller koldt, men lige tilpas. Og så en iskold, lyserød Mokaï på stranden. Der findes ikke noget bedre end at nyde en lille en og slappe af til lyden af vandet, der bølger frem og tilbage, og se folk plaske og løbe rundt i strandkanten.

- Nogle mennesker kan ikke så godt lide sand, men det elsker jeg. Når man har været nede og dykke, og man så bagefter får sand over det hele på fødderne, det er sgu en underlig, men rar følelse.